Første ja-parti bag folkeafstemningen åbner for at ændre spørgsmålet på stemmesedlen

For første gang erklærer et ja-parti bag folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet sig nu åben for at omformulere det spørgsmål, som danskerne skal tage stilling til den 1. juni.

»Vi har ikke noget imod, at man ændrer lidt på den, f.eks. at man skriver ordet ”EU” et eller andet sted, hvis det er meget vigtigt for de andre partier,«