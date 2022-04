Politisk opgør med kviklån har fjernet dyre lån fra markedet

De meget dyre forbrugslån - også kaldet kviklån - er blevet fjernet fra markedet.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Baggrunden er en ny evaluering af initiativerne i en politisk aftale fra 2020 om et opgør med kviklån.

- Vi er lykkedes med at sætte en stopper for, at forbrugere kan ende i gældsspiraler med de her lån, som ender med at blive meget dyrere, end man regnede med, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).