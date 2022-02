20/02/2022 KL. 06:00

Er det rimeligt, at du hænger på tabet, hvis du bliver narret af en svindler?

En ny afgørelse fra Det finansielle ankenævn slår fast, at forbrugere, der bliver franarret deres personlige data, i nogle tilfælde selv bærer ansvaret. Men i både Forbrugerrådet Tænk og Ældre Sagen mener man, at bankerne skal påtage sig en større del af ansvaret. Samme opfattelse har flere retsordførere på Christiansborg. En af dem vil nu rejse sagen over for regeringen.