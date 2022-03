Et forsøg på at tvangsudsende en afvist asylansøger endte tirsdag morgen med et større optrin foran Udrejsecenter Avnstrup på Sjælland.

Med politiets hjælp skulle en kurdisk-iransk kvinde og mor til tre børn væk fra centret og sendes til Iran med to af børnene. Det endte med, at myndighederne brugte magt og pacificerede kvinden