Energiprofessor savner plan for skifte til grøn fjernvarme

Aftalen afsætter også 250 millioner kroner til mere grøn varme og udfasning af sorte varmekilder. Og det er der i høj grad brug for, vurderer professoren.

- Min bekymring er ikke, at man giver en kompensation til husstande med naturgasopvarmning. Vi har i mange år fremmet naturgas, og folk har også været låst fast til naturgas i nogle områder. Så vi kan ikke bebrejde dem noget.

- Men jeg bekymrer mig mest for, at vi ikke finder en vej ud derfra og skaber noget tryghed for dem, der i dag har naturgas siger Brian Vad Mathiesen.

Det er i høj grad noget, som politikerne bør sørge for, mener han.

- Jeg mener, at alle med naturgasfyr og dem, der bor i områder med gasbaseret fjernvarme, skal have en afklaring, inden vi rammer fyringssæsonen i oktober.