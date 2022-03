Træls ventetid

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, SF, De Radikale, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet.

Det er dog ikke lykkes at finde en teknisk løsning på et af hovedkritikpunkterne fra den oprindelige aftale – nemlig at der går flere måneder, før pengene bliver udbetalt.

Den automatiske udbetaling af engangsbeløbet ventes stadig først at kunne ske i august og september.

Det er godt og grundigt træls, erkender SF’s klimaordfører Signe Munk.

»Jeg er så træt af- og synes det er så træls – for at sige det på godt jysk – at vi ikke kan få den her målrettede varmecheck ud noget før. Det er det ærlige svar. Men det skal ikke stå i vejen for, at vi øger den økonomiske håndrækning,« siger hun.