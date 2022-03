Venstre savner grønt sigte bag aftale om varmehjælp

En ny aftale om en varmecheck er for lidt, den kommer for sent, og så er der ikke noget grønt sigte bag.

Sådan lyder kritikken fra både Venstre og De Konservative, efter et politisk flertal på Christiansborg har landet aftalen.

- Man hælder flere penge ned i en i forvejen elendig aftale, der hjælper for få danskere.