I sidste uge lød meldingen fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at antallet kunne blive »markant højere« end de 20.000 ukrainske flygtninge, som regeringen og kommunerne i første omgang forberedte sig på at kunne modtage.

Det vil blive en udfordring at indkvartere så mange mennesker, understreger Tesfaye.

Mange af flygtningene vil være børn.

Ud over et sted at bo skal de have pladser i børnehaver eller skoler, de skal kunne komme til lægen, og deres forældre skal gerne have et job.

De ekstra økonomiske udgifter vil blive håndteret i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og kommunerne, lyder det fra Tesfaye.

»Kommunerne kommer ikke til at stå tilbage med sorteper,« lover han.

Penge kommer fra udviklingsbistand

Regeringen har indtil videre lagt op til at tage to milliarder kroner fra Danmarks udviklingsbistand i 2022 til at finansiere modtagelsen af de ukrainske flygtninge, men det var før den nye udmelding om antallet.

Pengene skal bruges til at implementere den særlov, som et flertal i Folketinget vedtog i sidste uge. Loven giver ukrainske flygtninge opholdstilladelse i mindst to år og direkte adgang til arbejdsmarked, uddannelse og sociale ydelser i Danmark.

Manøvren med at bruge ulands-kroner på at håndtere flygtninge på dansk jord har vakt kritik fra blandt andre nødhjælpsorganisationer og regeringens støttepartier.

Men det er fortsat regeringens holdning, at udviklingsbistanden kan bruges i denne situation, siger Mattias Tesfaye fredag.