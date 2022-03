Støttepartier vil ikke finde Ukraine-milliarder i bistand

Regeringen holdt pressemøde om sagen fredag.

- Siden 1992 har man kunnet finansiere de første 12 måneders flygtningemodtagelse inden for rammerne af udviklingsbistanden. Det er fortsat regeringens position, at det er et fornuftigt standpunkt, sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

- Men der skal stadig føres en udviklingspolitik i dette her land. Derfor har vi også sagt, at de økonomiske diskussioner ikke er slut, sagde han.