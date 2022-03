Ukrainere skal have hjælp med alt fra bolig til CPR-nummer

Martin Damm nævner blandt andet opgaven med at hjælpe borgere med at overgå fra NemID til MitID.

- Helt aktuelt er der kø i borgerservice, fordi alle skal have MitID. Borgerne vil opleve, at nogle ting kommer til at tage længere tid.

- Der er jo heller ikke overskud af læger i Danmark. Og når nu alle ukrainere også skal have en læge, kan det være, at det kommer til at tage længere tid at komme til. Det kan næsten ikke være anderledes.