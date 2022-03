25/03/2022 KL. 06:45

For abonnenter

Feriepengene kan koste varmechecken: »Jeg vil næsten betegne det som lovsjusk«

Detaljerne om varmechecken begynder at åbenbare sig. F.eks. at det kan få konsekvenser, hvis man valgte at få udbetalt de ekstra feriepenge i 2020.