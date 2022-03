Statsrevisorer frygter bevidst lovbrud hos Landbrugsstyrelsen

Næstformand for Statsrevisorerne Frank Aaen (EL) er dog mere bramfri. Han peger på, at der nu er et halvt dusin sager inden for blandt andet landbrug og fiskeri, hvor styrelsen ikke har håndteret tilskud godt nok.

- Det er virkelig et kæmpemæssigt problem. Og fælles for sagerne er, at man har været meget venlig over for landbruget.

- Man har nogle gange set igennem fingre med problemer og andre gange direkte skjult dem, siger han og fortsætter:

- Jeg er bange for, at styrelsen har været alt, alt for tæt på erhvervet. Og har taget mere hensyn til erhvervet end til loven.

Sidste år blev direktøren for Landbrugsstyrelsen fyret, og fødevareminister Rasmus Prehn (S) har varslet en større genopretningsplan.