Styrelse har brudt loven og får skarp kritik

Rasmus Prehn (S), som minister for landbrug, kalder kritikken for alvorlig.

- Den bekræfter behovet for den oprydningsplan på syv punkter, som jeg iværksatte i foråret 2021, og udskiftningen af styrelsesdirektøren efter Rigsrevisionens daværende kritik af Landbrugsstyrelsens tilskudsforvaltning, siger han i en skriftlig kommentar.

- Landbrugsstyrelsen har allerede rykket sig for at sikre ordentlig forvaltning. Den nye ledelse har blandt andet taget initiativ til at oprette en enhed målrettet behandling af svigsager og generelt styrke det juridiske fagmiljø i styrelsen.

- Det er fornuftige tiltag, som nu skal have tid til at virke og få effekt, siger han.

Statsrevisorerne slår blandt andet fast, at styrelsen ”fremover bør være opmærksom på ikke at sende tilskudssager til Kammeradvokaten for at få en juridisk vurdering af, om der foreligger svig og grundlag for politianmeldelse, hvis Landbrugsstyrelsen alligevel vil fortsætte sagsbehandlingen, uden at der er kommet nye oplysninger i sagen”.