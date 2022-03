SF-kronprins kan muligvis vende tilbage til politik til sommer

- Men også fordi jeg var udbrændt efter mange år, hvor jeg havde arbejdet for meget, skriver han.

Ifølge politikerens øjenlæge var der kun én kur mod det mistede syn - ”total afstresning”.

Han er stadig ikke sikker på, hvor godt hans syn bliver, og han skal muligvis opereres i højre øje, fordi han har gået med det for længe.

Men Jacob Mark vil gerne tilbage:

- Jeg har det sådan, at selv om jeg måske skal have laserbehandling for at få øjnene helt gode igen, så har jeg det meget bedre.