»Hvis det kommer dertil, er Danmark klar til at bidrage. Vi har årtiers erfaring med det arbejde, og jeg tænker helt bestemt også, at det er noget, Danmark kan bidrage til og gøre en forskel med,« sagde ministeren til DR, da han i formiddag ankom til et ekstraordinært Nato-møde i Bruxelles.

Reaktionen kom efter, at Polens vicestatsminister, Jaroslaw Kaczynski, efter et besøg i Kyiv, meddelte, at landet vil arbejde for, at der hurtigst muligt sendes en fredsbevarende, bevæbnet mission til Ukraine.

»Jeg mener, at det er nødvendigt at have en fredsbevarende mission - bestående af Nato eller muligvis en bredere international struktur - men en mission, der er i stand til at forsvare sig selv, og som skal arbejde på ukrainsk territorie,« siger Kaczynski.