Polen vil have fredsbevarende mission sendt til Ukraine

Volodymyr Zelenskyj takker efter mødet lederne af Polen, Slovakiet og Tjekkiet for deres støtte.

Han understreger ifølge Reuters, at ”de ikke er bange for noget ud over Ukraines skæbne”.

- Vi stoler fuldstændigt på disse lande og lederne af disse lande. Vi er 100 procent sikre på, at alt, vi diskuterer, vil hjælpe vores land med at opnå dets mål, siger Zelenskyj på et pressemøde.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, Tjekkiets premierminister, Petr Fiala, og Sloveniens premierminister, Janez Jansa, er de første udenlandske ledere til at besøge Ukraine, siden Ruslands invasion begyndte 24. februar.

De er alle rejst til landets hovedstad med tog.

Fælles for landene er, at de alle er medlem af EU og Nato, og at de har været nogle af Ukraines største støtter under krigen.