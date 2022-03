Aftale skal kvalitetssikre udsatte børn og unges skolegang

Udsatte og anbragte børn har ikke fået den undervisning, de har krav på. Men det skal en ny aftale lave om på. Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen, der er lavet af et bredt flertal i Folketinget, giver kommunerne ansvaret for at sikre, at udsatte børn og unge får den undervisning, de har krav på. Det fortæller børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).