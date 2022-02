Børn fra familier med lav indkomst kan snart få billig skolemad

Der er politisk opbakning til et differentieret tilskud på skolemad for elever fra familier med lav indkomst.

Familier med lav indkomst kan i fremtiden få tilskud til børnenes skolemad. Det skriver fagbladet Folkeskolen. Regeringen - med undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i spidsen - ønsker at ændre folkeskoleloven. Ændringen vil betyde, at kommunerne fremover har mulighed for at give familier med lav indkomst tilskud til skolemad.

Forslaget til lovændringen fremsættes efter planen til april. Der er politisk opbakning til forslaget. Samtlige partier i folkeskoleforligskredsen bakker op om forslaget. Forligskredsen består af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Konkret lægger udkastet til lovændringen op til, at familierne kan modtage et differentieret tilskud. Det betyder, at de dårligst økonomisk stillede familier vil kunne opnå tilskud, alt efter hvor stor deres indtægt er.

Det bliver de enkelte kommuner, der bestemmer rammen for ordningen. Hvad der skal til for at opnå tilskud, bliver dermed formentligt ikke det samme i alle kommuner. I Københavns Kommune har 3500 elever fået tilskud til skolemad de seneste år. Her man nemlig en forsøgsordning, der minder om den kommende lovændring. I Københavns Kommune er tilskuddet differentieret. Det samme lægger det nuværende udkast til en lovændring op til. Forsøgsordningen står dog snart til at udløbe.

Derfor vækker flertallet bag udkastet begejstring hos Gorm Gunnarsen (EL), der er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Borgerrepræsentationen. - Det er rart, at vi kan få lov til at fortsætte ordningen. Den giver muligheder for at tage særlige sociale hensyn og sikre et ordentligt måltid mad for børn fra nogle ressourcesvage familier, siger han til fagbladet Folkeskolen.

/ritzau/