Konservativ profil og eksborgmester forlader politik

Aggesen overtog i 2019 posten som borgmester. Han afløste partifællen Jørgen Glenthøj, der gik af efter eget ønske.

Siden kom Aggesen blandt andet i fokus på grund af en boligsag, hvor han tjente mange millioner kroner. Sagen blev kritiseret fra flere sider. Op til kommunalvalget forsøgte han ihærdigt at undgå interview om sagen i medierne.

- Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at det har været hård kost for både mig, Josephine (Aggesens kone, red.) og vores nærmeste, at vi og vores beslutninger om, hvordan vi har ønsket at bo, er blevet mistænkeliggjort i landsdækkende medier, skrev Aggesen i slutningen af sidste år på Facebook.