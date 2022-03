Regeringen møder borgerlig modstand med forslag om tobaksforbud

Det ser umiddelbart svært ud for regeringen at få politisk opbakning til sit forslag om at indføre et forbud mod, at børn født i 2010 og efter kan købe tobak- og nikotinprodukter.

De borgerlige partier på Christiansborg er i hvert fald afvisende over for, at det kan blive midlet, der skal sørge for, at børn og unge ikke begynder at ryge.