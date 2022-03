Det er ikke sundt at ryge. Det ved ethvert barn. Af sundhedsportalen sundhed.dk fremgår det, at rygning er den største dræber af alle. Årligt koster rygning omkring 14.000 mennesker livet. Rygerne lever i gennemsnit 10 år kortere end ikke-rygere. Der dør over dobbelt så mange danskere af tobaksskader som af narkotika, alkohol, mord, se