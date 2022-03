Radikale kalder ukrainerlov om job for forskelsbehandling

På grund af retsforbeholdet er Danmark ikke med i den aftale.

Der ventes at være et flertal for en aftale. Men der er ikke enighed blandt partierne om, præcis hvem aftalen skal omfatte.

Enhedslistens integrationsordfører, Rosa Lund, skriver på Twitter, at partiet vil kæmpe for, at særloven gælder ”så mange som muligt”.

- En flygtning er en flygtning! Heller fair lov, end særlov. Det er Enhedslistens udgangspunkt til forhandlingerne, der starter nu, skriver hun.

Fredag blev regeringen enig med arbejdsmarkedets parter om grundlaget for en aftale, der skal give ukrainere direkte adgang til det danske arbejdsmarked, som mangler hænder.