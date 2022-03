Partier vil hjælpe russiske soldater, som flygter fra krigen

- Jeg synes, at det er vigtigt, at de russiske soldater, som ikke ønsker at slå deres ukrainske brødre ihjel, også har mulighed for at søge asyl i Europa og vide, at de nemt har adgang til landene uden at skulle igennem en træg proces, siger han.

SF opfordrer regeringen til at gå til EU med forslaget om, at de soldater, som flygter eller trækker sig fra krigen, også skal være omfattet af en særlov.

Begge ordførere påpeger, at det måske vil kunne få russiske soldater til at opgive kampen.

- Der kan også være det signal i det, at hvis vi fra vores side er med til at række ud og sige, at de ikke behøver at slå kvinder og børn i ihjel i Ukraine, så er der et alternativ. Det er også en måde, vi kan hjælpe Ukraine på, siger Mads Fuglede.