Russisk invasion har standset arktisk samarbejde

- Det har været vigtigt at finde en vej frem, som sikrer rådets beståen og funktionsdygtighed på længere sigt, men som også sender et meget klart signal til Rusland om, at deres helt uacceptable adfærd har konsekvenser hele vejen rundt, siger Kofod.

Efter invasionen er Rusland blevet mødt med et hav af sanktioner. Det er økonomiske sanktioner, men eksempelvis også sanktioner i sportsverdenen har ramt russiske atleter, som er sendt ud på sidelinjen.

Invasionen får også konsekvenser for Nordisk Ministerråd. Det er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan.

Rådet melder på sin hjemmeside, at det har sat samarbejdet med Rusland og Hviderusland i bero.

Konkret betyder det, at alle programmer, projekter og aktiviteter i Rusland og Hviderusland standses. På ubestemt tid.