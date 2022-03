Organisationer advarer, inden Folketinget stemmer om logningsregler

En lang række fagforeninger, menneskeretsorganisationer og juridiske foreninger kommer med et sidste opråb, inden Folketinget torsdag formiddag stemmer om nye logningsregler.

Advarslen lyder, at overvågningen af danskernes mobiltelefoner fortsætter på trods af de nye regler.

- Det er dybt skuffende, at regeringen har valgt at ignorere opråbet fra civilsamfundet om at stoppe den ulovlige overvågning, siger Dan Hindsgaul, som er chef for policy og kommunikation i Amnesty Internationals danske afdeling.