Støttepartier vil have mere grøn strøm efter løftet pegefinger

- Jeg vil have sat turbo på opsætningen af havvindmøller og vedvarende energi på land. For vi skal nok kunne sælge strømmen, hvis der skulle være noget tilovers. Det er altså en win-win, siger klimaordfører Signe Munk (SF) i en skriftlig kommentar.

Støttepartierne kritiserer regeringen for, at det går for langsomt med udbygningen af vedvarende energi på land og i havet.

Hun forslår derfor et nyt princip, som lyder, at det er meget bedre at bygge for meget vedvarende energi end at risikere at bygge for lidt. Det er Klimarådet enig i.

Det danske elforbrug har i en årrække været relativt stabilt, men over de kommende år skal der bruges væsentligt mere el end i dag. Sådan lyder det fredag i en status fra Klimarådet, der er et uafhængigt og rådgivende organ.

Det skyldes blandt andet, at en stigende andel af vores energiforbrug vil blive elektrificeret enten direkte via for eksempel elbiler og varmepumper eller indirekte via grønne brændsler.