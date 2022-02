Flertal i Folketinget er klar til at modtage ukrainske flygtninge

- Der vil være internt fordrevne flygtninge. Der vil givet også komme et stort pres på et land som Polen, men også Moldova og andre lande.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag på et pressemøde i Statsministeriet, efter at Rusland natten til torsdag har krydset den ukrainske grænse.

Ukraine er genstand for en ”fuld invasion” begået af Rusland, og derfor er Danmark klar til at bistå eventuelle flygtninge, der måtte søge væk.

Tidligere på dagen har flere partier afvist at sætte et tal på, hvor mange ukrainske flygtninge Danmark eventuelt kan tage imod.

Det betyder, at operatørerne skal være klar til at modtage flygtninge fra Ukraine.

- Det er alt for tidligt at sætte tal på, hvor mange flygtninge Danmark vil tage, siger hun.

Et bredt flertal i Folketinget ønsker generelt, at så få udlændinge som muligt kommer til Danmark. I stedet er holdningen, at Danmark skal hjælpe i nærområderne.

Denne krise er dog anderledes.

- Vores holdning er fortsat, at vi bør få etableret et nyt asylsystem, hvor vi hjælper flygtninge i nærområderne.

- Det, der er anderledes med den her konflikt i forhold til verdens andre konflikter, er, at det her er vores nærområde, og derfor har vi også et særligt ansvar, siger Mette Frederiksen.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) har allerede fokus på yderligere kapacitet.