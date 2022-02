Endnu et folketingsmedlem forlader DF grundet Messerschmidt

Han har siddet i Folketinget for DF siden 2005. Senest var han blandt andet erhvervsordfører og en del af DF’s gruppeledelse på Christiansborg. Skibby fortsætter som løsgænger.

På mindre end et døgn er Dansk Folkeparti gået fra 16 til 11 folketingsmedlemmer.

- Min beslutning er alene nødvendig på baggrund af, hvordan samarbejdet igennem flere år har været mere end udfordrende i DF på Christiansborg, hvor intern svigt, sladder, undergravende modarbejde og nu senest en stærkt forværret ledelsesstil gør det umuligt for mig at fortsætte i partiet, skriver Skibby i en kommentar til Berlingske.

Til andre medier uddyber Skibby, at topstyringen, som han mener, er tilbage med Messerschmidt ved roret, er et problem. Arbejdsmiljøet under Messerschmidt er også skidt, mener Skibby.