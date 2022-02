Søren Espersen: Firedobbelt exit kan lukke og slukke DF

Med maksimalt halvandet år til næste folketingsvalg er det ikke nu, at man som politisk parti har brug for en stor krise.

Søren Espersen (DF) mener, at de fire folketingsmedlemmer i værste fald kan blive skyld i partiets undergang med så kort tid til valget.

- Det kan ske, at det er der, hvor vi ender, siger Espersen til Radioavisen på DR.

- Jeg er chokeret over det, der er sket. Og jeg er rasende på de fire. Det er ren faneflugt og forræderi, som de begår over for vores meget store flertal af delegerede, siger DF’s tidligere næstformand.

Han henviser til, at et flertal af de delegerede til DF’s ekstraordinære årsmøde for en måned siden valgte Messerschmidt som formand for partiet.