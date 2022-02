Mette Frederiksen er tavs om eget ansvar i FE-sag

Siden december har Lars Findsen, den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, været fængslet, mistænkt for landsforræderi.

Sagen har vakt både dyb undren blandt eksperter og udløst skarp kritik af regeringen fra tidligere departementschefer og tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen.

Ifølge Bonnichsen har sagen sendt et ”katastrofalt” signal om, at der er noget galt med FE. Det skader forholdet til andre landes efterretningstjenester, har kritikken af regeringen lydt.

Tidligere mangeårige departementschef i Justitsministeriet Michael Lunn skrev i Politiken, at sagen viser ”en sjælden grad af hensynsløshed over for enkeltpersoner, mangel på eftertænksomhed og evne til at tænke blot et til to skridt frem”.