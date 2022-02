Det var et nederlag for anklagemyndigheden, da Østre Landsret torsdag beordrede chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, løsladt efter 71 dage i fængsel.

Hvor står sagen nu?

Selv om Lars Findsen sidst på eftermiddagen torsdag kunne forlade Hillerød Arrest i en grå Volvo og fra passagersædet give en tommel op til den fremmødte presse, er det ikke ensbetydende med, at sagen