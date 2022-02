Jeppe Kofod om Ukraine-konflikt: Vi står i et kritisk punkt

- Vi gør det, der skal til fra dansk side for at passe på danskernes sikkerhed og tryghed.

Fra USA lyder meldingen ifølge den danske udenrigsminister, at der er et angreb nært forestående, og situationen mellem Rusland og Ukraine er mere alvorlig nu, end den har været hidtil.

I Udenrigspolitisk Nævn skal det drøftes, hvad Danmarks indstilling er til indsats for at afhjælpe konflikten, oplyser ministeren på pressemødet.

Lige nu arbejder Nato på højtryk for at få Rusland til at sænke paraderne.

Frygten er ifølge Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at Rusland er i gang med at iscenesætte et påskud for en invasion af Ukraine.

Nato har flere gange de seneste dage pointeret, at det er en defensiv alliance og ikke en aggressiv part. Man ønsker at gå i diplomatisk dialog med Rusland.