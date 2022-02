17/02/2022 KL. 19:30

For abonnenter

Rusland øger presset for amerikansk tilbagetrækning i Europa

Moskva pudser militær trussel af, mens EU-ledere truer med hård økonomisk straf mod Rusland. Et raketangreb på en børnehave i det østlige Ukraine kan være det første af en stribe iscenesættelser fra russisk side, advarer Storbritannien. Joe Biden fornemmer et angreb inden for de kommende dage.