Den anspændte situation ved grænsen mellem Rusland og Ukraine har fået det danske forsvar til at skærpe beredskabet. Det betyder et stop for, at danske soldater hjælper politiet med grænsekontrol og bevogtningsopgaver i Danmark, da soldaterne skal bruges andetsteds. Forsvarskommandoen ønsker ikke at oplyse, hvilke opgaver soldaterne fra grænsekontrollen nu skal løse. Men Forsvaret meddelte i sidste uge, at det øgede beredskab betyder, at Forsvarets opgaveløsning ved grænsen og ved bevogtning ved civile lokaliteter i København afvikles.

Som følge af det »uacceptable russiske militære pres på Ukraine,« vil Danmark kunne indsætte en 700-800 mand stor kampbataljon på bare 1-5 dage. Det er Gardehusarregimentets 1. Panserinfanteribataljon, som i øjeblikket indgår i Natos Readiness Initiative (NRI).

Bataljonen bliver samlet i Slagelse og skal kunne være klar til indsættelse med kort varsel for at kunne tjene som afskrækkelse mod et eventuelt angreb. Samtidig opbygger Forsvaret de nødvendige lagre, lød meldingen.

Beslutningen blev truffet af regeringen efter anbefaling fra Forsvarskommandoen. Danmark klargør også to F-16 kampfly til at kunne sendes til Bornholm, hvis det vurderes nødvendigt for at imødegå russisk flyaktivitet nær dansk luftrum.

Indtil videre har diplomatiske bestræbelser fra EU-lande, Nato og USA ikke været nok til at løse krisen, hvor Rusland menes at have opbygget en styrke på 130.000 soldater langs Ukraines østlige grænse. Fredag opfordrede det danske udenrigsministerium alle danskere i Ukraine til at forlade landet. »Vi frygter, at Rusland gør alvor af sine helt urimelige og vanvittige trusler mod Ukraine og bruger militær magt mod landet,« sagde udenrigsminister Jeppe Kofod.

I mere end fire år har bevæbnede soldater været en del af bybilledet foran synagogen i Krystalgade midt i København. Mandag er det slut for nu. Foto: Stine Bidstrup

Fem år ved grænsen Den ”midlertidige” danske grænsekontrol blev indført i 2016. Siden 2017 har danske soldater hjulpet politiet med kontrol, transport og bevogtningsopgaver ved grænsen samt med bevogtning af jødiske institutioner i København. For eksempel foran synagogen i Krystalgade, hvor et terrorangreb i 2015 kostede den frivillige vagt Dan Uzan livet. Mandag morgen er soldaterne trukket væk. »Vi vil fortsat løse opgaven ved grænsen med de nødvendige prioriteringer. Vi bestræber os på, at borgerne kommer til at mærke de midlertidige justeringer mindst muligt,« sagde politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA) ved Syd og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. I stedet vil politikadetter og politifolk fra Syd- og Sønderjyllands Politi stå for grænsekontrollen, mens Københavns Politi overtager bevogtningen ved jødiske institutioner. Hjemmeværnet hjælper fortsat politiet ved grænsen.