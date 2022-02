13/02/2022 KL. 11:42

»Vær stærk,« sagde hendes far altid. Men det var umuligt, da beskeden kom fra østfronten

Hendes far var hendes bedste ven og beskytter. Men Ola Samoylenkos far faldt i baghold på østfronten i Ukraine i en krig, som foreløbig har kostet 14.000 livet. Et tal, der, hvis Rusland invaderer, ventes at eksplodere. Historien om familien Samoylenko er fortællingen om en beskidt og tragisk krig i Europas baggård.