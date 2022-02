Der er der noget, der kan tyde på, mener den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, som advarer mod at tage for let på den russiske troppeopbygning ved grænsen til Ukraine. En opmarchering, der har fået adskillige lande - herunder Danmark - til at råde deres statsborgere til at forlade Ukraine på grund af frygten for en nærtforestående russisk invasion.

I et opsigtsvækkende interview med Sunday Times sammenligner Ben Wallace den nuværende situation med den «eftergivenhed«, der blev vist over for naziregimet i Tyskland i 1930’erne.

Forsvarsministeren, der netop har afbrudt sin ferie for at håndtere Ukraine-krisen, siger i interviewet, at Vladimir Putin kan sende sine soldater ind i Ukraine »når som helst« og antyder uden at nævne navne, at visse lande ikke er hårde nok over for den russiske præsident.

»Det kan godt være, at han (Putin, red.) bare slukker for sine kampvogne, og at vi alle rejser hjem igen, men det lugter lidt af München fra nogle i Vesten, siger Ben Wallace.«