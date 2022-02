Et samarbejde, som kan resultere i, at amerikanske soldater og militærudstyr udstationeres i Danmark.

Meldingen kommer, efter at regeringen netop har meddelt, at Danmark og USA indleder forhandlinger om et nyt forsvarssamarbejde.

Til Ritzau uddyber hun:

»Det her er ikke bare et samarbejde. Det her er et meget vidtgående skridt, hvor man åbner for, at amerikanske soldater, våbendepoter, militære øvelser kan være på dansk jord. Og hvor amerikanerne får fuld kontrol over det, der foregår.«

»Man sætter danske love, regler og myndigheder ud af spil i forhold til de amerikanske aktiviteter. Der er at gå for langt i forhold til den suverænitet, man har i et land.«