Danmark og USA forhandler om aftale, der kan betyde amerikanske tropper på dansk jord

USA og Danmark ønsker at styrke forsvarssamarbejdet og indleder nu »konkrete forhandlinger« om en ny forsvarssamarbejdsaftale mellem de to lande – uden om Nato. Aftalen kan betyde, at amerikanske soldater og militærmateriel placeres på dansk jord. Det meddeler statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i Statsministeriet torsdag eftermiddag.

»Det er et udtryk for, at vi ønsker, at Danmark skal løfte mere. At vi vil løfte mere.« »USA får endnu bedre muligheder for at være til stede her i Europa.« »Det kan omfatte amerikanske soldater på dansk jord,« siger Mette Frederiksen. Ingen forbindelse til Ukraine-krise Statsministeren understreger, at de indledende drøftelser med USA har været undervejs længe, og at forhandlingerne om det nye samarbejde derfor ikke har direkte sammenhæng med den aktuelle konflikt mellem Rusland og Ukraine.

Forhandlingerne vedrører Danmark – ikke Grønland og Færøerne, tilføjer Mette Frederiksen. Folketingets partier blev orienteret om planerne på et ekstraordinært møde i Udenrigspolitisk Nævn få timer før pressemødet.

Sidste år indgik USA og Norge en aftale, der gav amerikanerne mulighed for at benytte norske militærbaser, ligesom amerikanerne kan medbringe deres eget udstyr, uden at Norge behøver at have indsigt i, præcis hvad det er. Aftalen gav altså USA vide rammer for at operere militær i Norge. Også De Baltiske Lande har lignende aftaler med USA. Nej til atomvåben Forsvarsminister Morten Bødskov siger på pressemødet, at der ikke lægges op til, at USA skal have særlige baser i Danmark.

Regeringen er dog åben for, at amerikansk personel eller materiel kan placeres i Danmark. Det kan for eksempel være i forbindelse med øvelser eller i form af tættere samarbejde på det »maritime eller luftmilitære område,« siger Bødskov. De nærmere detaljer er endnu ikke fastlagt. Ifølge forsvarsministeren er der »juridiske spørgsmål«, som nu skal afklares. Aftalen skal for eksempel respektere grundloven, understreger han. Bødskov afviser samtidig, at amerikanerne kan opstille atomvåben på dansk grund: »Hvis amerikanerne kommer og siger, at de gerne vil have atomvåben i Danmark, så er svaret nej,« fastslår han.

I sidste uge præsenterede regeringen Danmarks nye udenrigspolitiske strategi, hvor netop et tættere forsvarssamarbejde og en mere »tidssvarende arbejdsdeling« med USA stod centralt. USA blev beskrevet som en »enestående og afgørende partner for Danmark«. Og sammen med Nato udgør et stærkt bånd til USA selve »garanten for Danmarks og Europas sikkerhed«, hed det.