- Det er for gammelt. Der er en årsag til, at det ligger på lager. Det kan vi ikke sende afsted, siger Bødskov.

Som følge af Ruslands militære pres på Ukraine har Forsvarskommandoen anbefalet at skærpe det danske beredskab. Efter anbefaling fra Forsvarskommandoen besluttede regeringen tirsdag at skærpe Forsvarets beredskab.

- Vi har det, vi selv bruger, og som vi er i gang med at indfase i det danske forsvar, i den danske hær. Men det ser jeg ikke for mig, er noget, vi skal donere, siger forsvarschefen.

De omtalte missiler er i øjeblikket opbevaret på et hemmeligt lager, hvor de venter på at bliver bortskaffet.

Heller ikke 1000 natbriller og 700 kikkerter, som forsvaret har på lager, vurderes til at ”kunne blive brugt på en moderne og operativ slagmark”, siger forsvarschefen.

- Det er både operativt og teknisk forældet. Det blev taget ud af operativ brug i det danske forsvar i 2009, siger Lentfer, som tilføjer, at brillerne og kikkerterne godt kunne sendes til Ukraine, men at det kun ville være en ”symbolsk handling”.

Bødskov siger, at Danmark nu kigger på at kunne bidrage med en styrkelse af den ukrainske cyberkapacitet i stedet for.

- Det vil vi fortsat drøfte i forligskredsen, siger Bødskov.

Skærpelsen af det danske beredskab betyder, at beredskabet for den danske kampbataljon, der er tilmeldt Natos beredskab, skærpes til 1-5 dage.