Statsministeren er ualmindeligt glad for afgående minister

Under sin præsentation af en mindre rokade i regeringen undlader hun at sætte ord på, om hun mener, at den afgående transportminister håndterede den sag, der endte med at koste ham jobbet, som han burde have gjort.

- Jeg har været ualmindelig glad for at arbejde sammen med Benny Engelbrecht. Det er mit klare indtryk, at der står meget stor respekt om Benny Engelbrecht rundt i hele Danmark med en god solid infrastrukturaftale, siger Mette Frederiksen.

Benny Engelbrecht trak sig som transportminister torsdag aften.

Det gjorde han efter et forløb over en lille uge med stigende pres som følge af manglende tal for CO2-omkostningerne i anlægsfasen af en stor infrastrukturaftale.

Flere partier havde efterspurgt disse beregninger. Men de havde fået det svar, at tallene ikke kunne leveres.