Sagen handler om, at flere partier siger, at de fik at vide, at der ikke var tal for CO 2 -udledningen ved selve anlæggelsen af veje, jernbaner, cykelstier mv., da de sidste år forhandlede om en stor aftale om infrastruktur til godt 160 mia. kr. Men specialmedierne Ingeniøren og MobilityWatch har afsløret, at tallene rent faktisk fandtes.

Regeringsrokaden finder sted, fordi Benny Engelbrecht torsdag aften trak sig som transportminister. Det gjorde han pga. en sag om manglende beregninger for klimabelastningen bag et infrastrukturforlig til 160 mia. kr i fjor.

Torsdag blev to samråd afholdt, hvor Benny Engelbrecht beklagede den manglende udlevering af tallene og forsvarede sig med, at hans embedsmænd havde sagt, at tallene ikke var »konsoliderede« nok til at blive udleveret til partierne.

Efterfølgende meldte Enhedslisten ud, at partiet havde mistet tilliden til Benny Engelbrecht, og samme pibe lød fra Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Venstre, De Konservative, Alternativet og Frie Grønne. Det var dog ikke nok til at samle et flertal i Folketinget, men mandattælleriet blev overflødigt, da Engelbrecht selv begærede sin afsked.

»Jeg har gjort mit bedste for at belyse den her sag. Jeg har også beklaget forløbet, og jeg er selvfølgelig både ked af og ærgerlig over, at Enhedslisten har valgt at sige, at de ikke har tillid til mig – og på den baggrund har jeg valgt at trække mig som minister,« skrev han torsdag på Twitter.