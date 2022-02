Mette Frederiksen om udskældt Bramsen: Hun var en dygtig forsvarsminister

Det byder fredagen på for Trine Bramsen (S).

Væk fra Forsvarsministeriet. Ind som transportminister. Og med titlen som ligestillingsminister med i flytningen. Plus en omgang coronasmitte.

Bramsen har længe været kritiseret som forsvarsminister efter en række møgsager.

Men statsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke kritisere Bramsen. Eller sige, at Bramsen er blevet degraderet.

- Jeg mener, at Trine Bramsen har været en dygtig forsvarsminister. Det er ikke et spørgsmål om, at Trine Bramsen ikke er den rette kvinde i Forsvarsministeriet.

- Det er et spørgsmål om, at vi har brug for en ny transportminister, siger Mette Frederiksen ved præsentationen af de nye ministre fredag formiddag på Amalienborg.