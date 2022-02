Forsvarsordførerne har kritiseret Trine Bramsen for at stå i vejen for et nyt forsvarsforlig, og hun har flere opsigtsvækkende sager under bæltet, som f.eks. da hun hjemsendte den tidligere FE-chef og tre andre medarbejdere, som senere er blevet frikendt i en hemmelig kommissionsundersøgelse.

Ifølge Niels Th. Dahl siger det noget om sagens alvor i Forsvarsministeriet, at Trine Bramsen var nødt til at forlade skuden.

»Det har været så slemt, at det har været umuligt for Mette Frederiksen at redde hende. Frederiksen er ellers kendt for at være en stædig statsminister, der passer godt på sine ministre, men i dette tilfælde har hun vurderet, at det var bedst at give sig for at give Forsvarsministeriet en ny start.«