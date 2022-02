Ordførere kræver flere fuldtidsstillinger i ældreplejen

På Christiansborg vækker det forargelse, at så få fuldtidsstillinger bliver opslået i ældreplejen. 28 procent af de social- og sundhedsstillinger, der blev slået op sidste år, var på fuld tid. Kirsten Normann Andersen, ældreordfører for SF, kalder det ”helt uacceptabelt”. - Det er fuldstændig uacceptabelt, at kommunerne ikke for længst har set skriften på væggen, og at de bliver nødt til at opslå deres stillinger på fuld tid.

- Det er simpelthen hyklerisk, når de samtidig giver indtryk af, at de mangler personale. Det er fagforbundet FOA, der har trukket tallene fra Fagbevægelsens Hovedorganisations database. Adspurgt om, hvad der kan gøres fra politisk hold, siger Kirsten Normann Andersen, at ”den her abe lander på kommunernes skrivebord”. - Det er dem, der kan gøre en forskel her. De bliver nødt til at forstå, at man skal opslå de her stillinger på fuld tid, hvis man skal have personale nok. Spørgsmål: Kan det her ikke handle om, at det er svært at få afsat fuldtidsstillingerne derude?

- Jo, men sådan er det jo i alle fag. - Hovedreglen er, at man har skabt en kultur, hvor det bedre kan betale sig at være ansat på deltid, og så supplerer man med timer i vikarbureauer eller de løse timer, man har mulighed for, siger Kirsten Normann Andersen.

Dog er tallet på vej op. I 2019 var det blot 18 procent af de opslåede stillinger, der var på fuld tid. Men 28 procent er stadig alt for få, mener også Jane Heitmann, ældreordfører hos Venstre. - Man må bare sige, at et stort antal deltidsstillinger presser ældreplejen big time. Og der er altså brug for faglighed, der kan sikre en værdig omsorg og empati. - Så dur det ikke, at kommunerne holder fast i et stort antal deltidsstillinger, siger hun.

