Forbund: Kommuner bør ansætte flere i ældreplejen på fuldtid

Forbundsformand i FOA, Mona Striib, siger, at ældresektoren ”skriger på uddannet arbejdskraft”, og at det står klart, at langt flere skal på fuld tid.

- Det skal gå hurtigere, end det gør nu.

- Det giver bedre mulighed for at tilrettelægge, så der tages hensyn til arbejdsmiljøet, og det giver også bedre mulighed for at tilrettelægge dagen, så borgerne oplever en god kvalitet.

- Det betyder også, at færre skal ind til den enkelte borger. At man kan sige, at ”vi ses igen i morgen”, siger hun.

Sidste år blev 28 procent af kommunernes social- og sundhedsstillinger slået op på fuldtid.

Det viser tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisations database AMOS.