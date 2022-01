Med den seneste tids offentlige skænderier mellem partifæller og formandsrivaler kunne det lyde som om, at Dansk Folkeparti er ved at gå op i limningen. Men partiets nye formand, Morten Messerschmidt, afviser, at det står så slemt til. Det gør han, efter DF-folketingsgruppen tirsdag har været samlet til første møde på Christiansborg, siden søndagens ekstraordinære årsmøde, hvor Messerschmidt fik godt 60 procent af stemmerne.

»Jeg tror ikke på, at der er fløje i Dansk Folkeparti. Det er helt klart, at der er nogle personstridigheder,« sagde Messerschmidt efter gruppemødet. Forud for weekendens formandsvalg havde flere medlemmer af DF’s folketingsgruppe åbent luftet tanker om at forlade partiet, hvis Messerschmidt blev formand, og tirsdag meddelte den slagne formandskandidat Martin Henriksen samt beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, at de ikke genopstiller for DF ved næste valg. Mindst seks medlemmer af den 16 mand store folketingsgruppe ønskede en anden formand end Messerschmidt.

Det drejer sig blandt andre om Marie Krarup og Bent Bøgsted, som støttede Martin Henriksen, samt Liselott Blixt og Karina Adsbøl, som støttede den tredje kandidat, Merete Dea Larsen. Alligevel afviser Messerschmidt, at Dansk Folkeparti er ved at knække midt over: »Det er ikke sådan, at Dansk Folkeparti er delt i et højre og et venstre eller i fraktioner, som man har set det i andre partier. Langt, langt de fleste ønsker, at vi kan finde ud af det her i fællesskab,« siger han. Messerschmidt tilføjer, at han hilste på de fleste delegerede til årsmødet i Herning i søndags, og at budskabet hér var tydeligt: Stridighederne i toppen af partiet skal bilægges nu.

Efter gruppemøde lagde Morten Messerschmidt ikke skjul på, at der havde været rejst kritik af hans person, men han undlod at give detaljer. »Jeg har det sådan, at det, der siges inde bag de lukkede døre, det holdes derinde,« sagde han og fremhævede vigtigheden af at have fortrolighed. Den nye formand bebudede desuden, at han nu vil gøre, hvad han kan for at samle de uenige parter. Hele folketingsgruppen skal føle sig repræsenteret i den nye ledelse, som skal på plads inden længe, lød det fra Messerschmidt. Også de folketingsmedlemmer, som ikke har stemt på ham. Pia Kjærsgaard havde ingen kommentarer, da hun forlod gruppemødet.

På vej ind til mødet langede Marie Krarup kraftigt ud efter Pia Kjærsgaard, som hun anklagede for at skade partiet ved at blive ved med at tale grimt om Morten Messerschmidts kritikere. Men da mødet var slut, var angrebslysten mindre; »Der er en aftale om, at vi holder interne ting internt, så I kan jo sende mig en sms, hvis Pia går i pressen. Men interne ting holder vi internt, og det synes jeg er rigtigt, rigtigt fornuftigt,« sagde Marie Krarup til de ventende journalister uden for gruppeværelset.