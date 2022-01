Garvet DF-forhandler vil forlade Folketinget

Men Bøgsted pointerer over for TV2 Nord, at beslutningen blev truffet sidste sommer, og at den ikke er udløst af weekendens formandsvalg, hvor han støttede Martin Henriksen.

Det gentager han tirsdag, efter at Dansk Folkeparti har holdt gruppemøde.

- Jeg har siddet i Folketinget i 20 år og har udtjent min værnepligt herinde, og nu skal der nye kræfter til, siger han.

Bent Bøgsted begrunder det med helbredsmæssige problemer.

- Det har hele tiden været planlagt, at jeg skulle melde det ud nu. Vi har et opstillingsmøde i Frederikshavn i marts, og min lokalformand skal også have tid til at finde en ny kandidat, siger han.