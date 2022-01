24/01/2022 KL. 20:00

Hæs finansminister fejrede flere hænder, men store dele af aftalen kan blive udskudt til efter et valg

Størstedelen af en politisk aftale om mere arbejdskraft står til at blive udskudt til efter næste folketingsvalg. V og K blokerer og kritiserer regeringen, men åbner for at lægge stemmer til mere udenlandsk arbejdskraft.