Thulesen Dahl: Nedtur må ikke blive den eneste fortælling

Kristian Thulesen Dahl, der søndag går af som formand for Dansk Folkeparti, takker for, at han har kunnet spille en stor rolle i partiet i mange år.

Han medgiver, at partiet er udfordret. Dansk Folkeparti får ikke høje stilkarakterer i øjeblikket ifølge Kristian Thulesen Dahl.

- Netop i svære tider, netop nu, skal vi huske alt det, som samler os, siger han.