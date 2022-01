Afgående formand: Pia Kjærsgaard var ikke klar til at slippe magten

Dansk Folkepartis afgående formand, Kristian Thulesen Dahl, overrasker søndag ved at møde op foran Herning Kongrescenter. Han kan ikke deltage i dagens formandsvalg, fordi han har haft corona. Da Kristian Thulesen Dahl i 2012 overtog formandsposten fra Pia Kjærsgaard, var hun ikke klar til at give slip på formandsposten, siger han søndag til de fremmødte journalister.

- Det er ingen hemmelighed, at Pia har haft lyst til at sidde i baggrunden de seneste år og styre tingene, og det skaber noget forvirring. Hvem er det så, man skal lytte til, hvis man er ledende medarbejder eller folkevalgt, siger han. Kristian Thulesen Dahl har hidtil talt for, at han skulle sikre en ordentlig valgkamp og overgang for den nye formand og har holdt sig i baggrunden under valgkampen. Men søndag er han ikke bleg for at tage bladet fra munden. - Hvis partiet skal godt videre, så skal vi eksformænd reelt træde et skridt tilbage og være parat til, at vi ikke skal sidde i baggrunden og styre tingene.

- Jeg tror, det vil være godt for partiet, hvis man vil trække en streg og komme videre nu og lade næste geled styre partiet, siger Kristian Thulesen Dahl. Både Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl var med til at stifte partiet i 1995, så den nye formand bliver den første, der ikke er en del af den gamle garde. Derfor har de et fælles bånd, som lader til at have været udfordret under Thulesens formandsperiode. - Der har jeg lært, at det er ikke måden, jeg tror, jeg skal gøre det på for en ny formand. Jeg skal anderledes respektere, at der kommer en ny mand eller kvinde på posten, siger han. Kristian Thulesen Dahl peger på, at Pia Kjærsgaard spillede en central rolle i forhold til at få Martin Henriksen ud af Christiansborg.

Martin Henriksen blev ikke genvalgt som folketingsmedlem i 2019 og stiller søndag op som ny formand. Hans modkandidater er outsideren Merete Dea Larsen og favoritten Morten Messerschmidt, der har en retssag hængende over hovedet.

Mandag blev Kristian Thulesen Dahl konstateret smittet med coronavirus. Derfor deltager han ikke i afstemningen senere søndag. Det skyldes, at han ikke har det coronapas, der skal vises for at få adgang til Herning Kongrescenter, hvor det ekstraordinære årsmøde holdes. Han deltager via en videosending, men kan ikke selv afgive en stemme, da han ikke er til stede fysisk.

/ritzau/